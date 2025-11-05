Polonara shock | dieci giorni di coma Come sta ora?

A svelarlo un servizio delle Iene. Un fulmine a ciel sereno. Dopo l’annuncio della leucemia, l’operazione e il trapianto Achille Polonara ha passato 10 giorni in coma. A dirlo la moglie del cestista, ex Virtus Bologna, Erika Bufano: “Gli è partito un trombo e il cervello è andato in carenza di ossigeno, le possibilità di vita erano molto basse”. Ora, il peggio sarebbe alle spalle e come riporta Sky Sport dopo che saltuariamente gli è stato permesso di uscire dall’ospedale del Sant’Orsola-Malpighi di Bologna e a breve comincerà un periodo di riabilitazione e fisioterapia. La moglie ha aggiunto: “Anche nei momenti più brutti, quando ci parlavo, sentivo che mi capiva, interagiva, è stato un miracolo». 🔗 Leggi su 361magazine.com © 361magazine.com - Polonara shock: dieci giorni di coma. Come sta ora?

Altre letture consigliate

La battaglia di Achille. Polonara in coma per 10 giorni, il racconto alle Iene, "mi sentivo in un'altra città" - Il cestista, affetto da leucemia mieloide e a settembre è stato sottoposto a trapianto di midollo osseo, ha superato la crisi e ora può uscire ... Lo riporta huffingtonpost.it

Achille Polonara e il racconto dei 10 giorni di coma alle Iene: presto sarà dimesso - Le Iene hanno raccontato il terribile periodo che ha vissuto nelle ultime settimane il cestista Achille Polonara, entrato in coma dopo il trapianto di midollo. dire.it scrive

Come sta Achille Polonara - Al giocatore di basket era stata diagnosticata la leucemia: dopo un trapianto di midollo e dieci giorni di coma, ora sta migliorando ... Scrive ilpost.it