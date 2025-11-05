Polonara shock | dieci giorni di coma Come sta ora?

A svelarlo un servizio delle Iene. Un fulmine a ciel sereno. Dopo l’annuncio della leucemia, l’operazione e il trapianto Achille Polonara ha passato 10 giorni in coma. A dirlo la moglie del cestista, ex Virtus Bologna, Erika Bufano: “Gli è partito un trombo e il cervello è andato in carenza di ossigeno, le possibilità di vita erano molto basse”. Ora, il peggio sarebbe alle spalle e come riporta Sky Sport dopo che saltuariamente gli è stato permesso di uscire dall’ospedale del Sant’Orsola-Malpighi di Bologna e a  breve comincerà un periodo di riabilitazione e fisioterapia. La moglie ha aggiunto: “Anche nei momenti più brutti, quando ci parlavo, sentivo che mi capiva, interagiva, è stato un miracolo». 🔗 Leggi su 361magazine.com

