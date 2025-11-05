Polonara dalla diagnosi al coma al risveglio | le tappe della malattia

Il percorso di Achille Polonara contro la leucemia: dai primi sintomi alla diagnosi, la chemio, il trapianto di midollo, il coma quasi morto e il risveglio. 🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - Polonara, dalla diagnosi al coma al risveglio: le tappe della malattia

ANSA.it. . AI 4 health. L'intelligenza artificiale nella ricerca, nella diagnosi e nella cura - facebook.com Vai su Facebook

Achille Polonara in coma dopo il trapianto, il cestista a Le Iene dopo il risveglio: "Sono fortunato" - Il giocatore di basket Achille Polonara è finito in coma dopo il trapianto di midollo osseo dovuto alla leucemia mieloide acuta: il racconto a Le Iene. Come scrive virgilio.it

La battaglia di Achille. Polonara in coma per 10 giorni, il racconto alle Iene, "mi sentivo in un'altra città" - Il cestista, affetto da leucemia mieloide e a settembre è stato sottoposto a trapianto di midollo osseo, ha superato la crisi e ora può uscire ... huffingtonpost.it scrive

Achille Polonara, il racconto choc a Le Iene dopo il coma: “Le possibilità di vita erano molto basse” - A Le Iene, la moglie Erika ha raccontato il dramma dopo il trapianto di midollo, con il coma, la paura e la speranza ... Si legge su sport.virgilio.it