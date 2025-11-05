Poliziotto ucciso il Gip | La condotta dell’autista del Suv è stata scellerata
Tempo di lettura: 2 minuti Non solo ha ucciso l’agente di polizia “ impegnato soltanto a svolgere il suo lavoro”, ma con la sua condotta “incosciente e scellerata ” ha messo “ a repentaglio altre vite”, tra le quali anche quella di alcuni minorenni che erano a bordo della sua auto. E’ quanto scrive il gip nell’ordinanza di arresto per Tommaso Severino, il 28enne che era alla guida del suv che ha travolto a Torre del Greco la volante su cui si trovava il poliziotto Aniello Scarpati, uccidendolo. L’indagato, scrive il gip secondo quanto reso noto dalla procura di Torre Annunziata, “ ha mostrato una notevolissima potenzialità offensiva, ponendosi alla guida in stato evidentemente alterato, tale da modificare la sua percezione della realtà, procedendo ad una velocità altissima”. 🔗 Leggi su Anteprima24.it
