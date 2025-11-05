Poliziotto ucciso convalidato l' arresto del 28enne alla guida L' avvocato | È distrutto

È stato convalidato, stamani, l'arresto della persona accusata della morte di Aniello Scarpati, poliziotto rimasto vittima di un incidente stradale domenica scorsa a Torre del Greco.ll gip di Torre Annunziata, Riccardo Sena, ha convalidato l'arresto e disposto il carcere per il 28enne, che. 🔗 Leggi su Napolitoday.it

Leggi anche questi approfondimenti

Da ieri in tanti si sono recati alla caserma Nino Bixio di Napoli per portare l’ultimo saluto ad Aniello Scarpati, poliziotto ucciso sabato scorso, quando un suv ha travolto la sua volante a torre del Greco. Anche il questore Maurizio Agricola ha voluto omaggiare l’ - facebook.com Vai su Facebook

Poliziotto ucciso da suv, la camera ardente alla caserma Nino Bixio - X Vai su X

Poliziotto ucciso a Torre del Greco, il gip ha convalidato l’arresto del 28enne. “Ho bevuto due whiskey” - Ha invaso la corsia opposta dopo aver bevuto, causando la morte del carabiniere Scarpati e ferendo gravemente un collega. Secondo ilfattoquotidiano.it

Poliziotto ucciso a Torre del Greco: convalidato l'arresto in carcere per il pirata della strada - ll gip di Torre Annunziata Riccardo Sena ha convalidato l'arresto e disposto il carcere per il 28enne accusato di avere causato la morte di Aniello Scarpati, il poliziotto rimasto vittima, ... Si legge su msn.com

Poliziotto ucciso, Severino resta in carcere - Ascoltato dal gip del Tribunale di Torre Annunziata nell'udienza di convalida dell'arresto, assistito dall'avvocato Domenico Dello ... ilroma.net scrive