Poliziotto ucciso convalidato l' arresto del 28enne alla guida L' avvocato | È distrutto

Napolitoday.it | 5 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

È stato convalidato, stamani, l'arresto della persona accusata della morte di Aniello Scarpati, poliziotto rimasto vittima di un incidente stradale domenica scorsa a Torre del Greco.ll gip di Torre Annunziata, Riccardo Sena, ha convalidato l'arresto e disposto il carcere per il 28enne, che. 🔗 Leggi su Napolitoday.it

Immagine generica

Leggi anche questi approfondimenti

poliziotto ucciso convalidato arrestoPoliziotto ucciso a Torre del Greco, il gip ha convalidato l’arresto del 28enne. “Ho bevuto due whiskey” - Ha invaso la corsia opposta dopo aver bevuto, causando la morte del carabiniere Scarpati e ferendo gravemente un collega. Secondo ilfattoquotidiano.it

poliziotto ucciso convalidato arrestoPoliziotto ucciso a Torre del Greco: convalidato l'arresto in carcere per il pirata della strada - ll gip di Torre Annunziata Riccardo Sena ha convalidato l'arresto e disposto il carcere per il 28enne accusato di avere causato la morte di Aniello Scarpati, il poliziotto rimasto vittima, ... Si legge su msn.com

poliziotto ucciso convalidato arrestoPoliziotto ucciso, Severino resta in carcere - Ascoltato dal gip del Tribunale di Torre Annunziata nell'udienza di convalida dell'arresto, assistito dall'avvocato Domenico Dello ... ilroma.net scrive

Cerca Video su questo argomento: Poliziotto Ucciso Convalidato Arresto