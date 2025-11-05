Poliziotto ucciso a Torre del Greco il gip ha convalidato l’arresto del 28enne Ho bevuto due whiskey

Il giudice per le indagini preliminari di Torre Annunziata (Napoli) ha convalidato l’arresto del 28enne che nella notte del 31 ottobre ha travolto una volante della polizia uccidendo un agente. Nello schianto è morto l’assistente capo Aniello Scarpati, 47 anni, mentre è rimasto ferito il collega Ciro Cozzolino, ancora in gravi condizioni. Il gip ha disposto il carcere per l’indagato, originario di Torre del Greco e residente ad Ercolano, che ha ammesso davanti al giudice di aver bevuto “due whiskey” prima di mettersi alla guida, ma ha negato di aver fatto uso di droghe, almeno quella sera. Dopo l’impatto il 28enne e i passeggeri dell’auto aveva lasciato il luogo dell’incidente senza chiamare i soccorsi. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Poliziotto ucciso a Torre del Greco, il gip ha convalidato l’arresto del 28enne. “Ho bevuto due whiskey”

