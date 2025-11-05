Polizia stradale sotto organico anche ad Arezzo l' allarme di Silp Cgil
La segreteria provinciale Silp Cgil di Firenze annuncia una mobilitazione a sostegno della Polizia Stradale, prevista per domani, giovedì 6 novembre. L’iniziativa, che si svolgerà contestualmente in varie realtà italiane, nasce dalla crescente preoccupazione per le condizioni di lavoro degli. 🔗 Leggi su Arezzonotizie.it
La Polizia Stradale di Forlì ha smantellato un vasto traffico illecito di veicoli che, attraverso documenti falsi, venivano sottratti ai creditori per essere rivenduti all’estero. (ASAPS) https://www.asaps.it/p/82656 - facebook.com Vai su Facebook
#PLInforma #Accadeora intensificati i controlli di polizia stradale sulle strade di #Carpi #PLfacciamo #Sicurezzastradale Guida sempre rispettando le norme del #Codicedellastrada - X Vai su X
Polizia stradale sotto organico, scatta la mobilitazione del Silp Cgil - Il segretario provinciale Nannini: "Inaccettabile che gli operatori della polizia stradale siano sottoposti a carichi e turni insostenibili" ... luccaindiretta.it scrive
Polizia stradale in Toscana sotto organico, l'allarme di Silp Cgil - La Segreteria Provinciale SILP CGIL di Firenze annuncia una mobilitazione a sostegno della Polizia Stradale, prevista per domani giovedì 6 novembre. Scrive gonews.it
«Polizia stradale allo stremo», la mobilitazione del Silp Cgil Brescia - Il sindacato denuncia le difficili condizioni di lavoro dei poliziotti costretti a fare i conti con mezzi obsoleti od insufficineti, turni di lavoro massacranti e retribuzioni non adeguate. Da quibrescia.it