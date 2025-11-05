Polizia stradale sotto organico anche ad Arezzo l' allarme di Silp Cgil

Arezzonotizie.it | 5 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

La segreteria provinciale Silp Cgil di Firenze annuncia una mobilitazione a sostegno della Polizia Stradale, prevista per domani, giovedì 6 novembre. L’iniziativa, che si svolgerà contestualmente in varie realtà italiane, nasce dalla crescente preoccupazione per le condizioni di lavoro degli. 🔗 Leggi su Arezzonotizie.it

