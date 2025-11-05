Polizia stradale mobilitazione per la sicurezza e la dignità del lavoro
LECCE - La segreteria provinciale Silp Cgil di Lecce annuncia una mobilitazione a sostegno della polizia stradale per domani, giovedì 6 novembre. L'iniziativa, che si svolgerà contestualmente in varie realtà italiane, nasce dalla crescente preoccupazione per le condizioni di lavoro degli agenti e. 🔗 Leggi su Lecceprima.it
Approfondisci con queste news
Precipita dal ponte, 32enne salvato dalla polizia stradale dopo un volo di sette metri.. - facebook.com Vai su Facebook
#PLInforma #Accadeora intensificati i controlli di polizia stradale sulle strade di #Carpi #PLfacciamo #Sicurezzastradale Guida sempre rispettando le norme del #Codicedellastrada - X Vai su X
Polizia stradale, mobilitazione per la sicurezza e la dignità del lavoro - La segretaria provinciale Silp Cgil annuncia l’iniziativa per domani, giovedì 6 novembre, che si svolgerà contestualmente in varie realtà italiane: tutto nasce dalla crescente preoccupazioni per le co ... Come scrive lecceprima.it
Lecce, domani mobilitazione per la Polizia Stradale - Il SILP CGIL in piazza il 6 Novembre per la Polizia Stradale: “Sicurezza stradale e Dignità del Lavoro, una priorità assoluta! Da pianetalecce.it
Polizia Stradale, mobilitazione il 6 novembre in varie città - La Segreteria Provinciale SILP CGIL di Lecce annuncia una mobilitazione a sostegno della Polizia Stradale, prevista per domani, giovedì 6 novembre. Secondo leccesette.it