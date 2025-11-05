Policlinico-San Marco esperti della medicina d' urgenza si confrontano a Catania

L’intelligenza artificiale applicata alla Medicina d’Urgenza e alla ricerca clinica, la gestione degli affollamenti nei Pronto Soccorso con simulazioni dal vivo, la Medicina d’Urgenza al femminile, la terapia intensiva e la formazione specialistica: sono questi i temi al centro del “Meeting. 🔗 Leggi su Cataniatoday.it

News recenti che potrebbero piacerti

"Far sì che tuo figlio continui a vivere nella vita degli altri". La madre di Marco Mascarucci racconta il progetto di ricerca con la Fondazione Policlinico Universitario Campus Bio-Medico "Il cuore invisibile". Marco è scomparso a 36 anni a causa di una sofferenz - facebook.com Vai su Facebook

Chirurgia generale: si rinnova l’alleanza tra Catania e Verona contro le malattie pancreatiche - Rodolico – San Marco” di Catania e l’Azienda Ospedaliera Universitaria Integrata di Verona per la gestione e il ... Scrive canicattiweb.com

Policlinico di Catania. Evento formativo gratuito sul vaiolo delle scimmie - L’incontro vedrà la presenza come relatori di due tra i maggiori esperti del settore in Italia: il Professor Montineri, Infettivologo del Policlinico San Marco e il Professor Iacobello, del Cannizzaro ... Da quotidianosanita.it

Al via campagna antinfluenzale al "G.Rodolico-San Marco" - Con la disposizione delle somministrazioni dedicate ai propri dipendenti, ha preso il via la macchina organizzativa dell'Azienda ospedaliero universitaria catanese policlinico "G. Riporta ansa.it