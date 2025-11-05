Poliambulatorio comunale di Montecorvino Pugliano | fissato il taglio del nastro alla presenza di De Luca
E' in programma l'11 novembre, alle 16.30, l'inaugurazione del poliambulatorio comunale di Montecorvino Pugliano alla presenza del presidente della Giunta Regionale della Campania, Vincenzo De Luca. La struttura in via Lombardia sarà gestita dal distretto sanitario ASL 68, nella frazione di Bivio. 🔗 Leggi su Salernotoday.it
