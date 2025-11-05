Pokrovsk russi cacciati dal palazzo del consiglio | blitz della squadra d' assalto Skelya issata bandiera ucraina

Campi, villaggi, strade di collegamento: dalla prospettiva russa, la guerra nel 2025 è stata deludente, con i successi che si misurano in ettari di terreno. Ma ora, poco prima. 🔗 Leggi su Ilmessaggero.it © Ilmessaggero.it - Pokrovsk, russi cacciati dal palazzo del consiglio: blitz della squadra d'assalto «Skelya», issata bandiera ucraina

