Pokrovsk russi cacciati dal palazzo del consiglio | blitz della squadra d' assalto Skelya issata bandiera ucraina

Ilmessaggero.it | 5 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Campi, villaggi, strade di collegamento: dalla prospettiva russa, la guerra nel 2025 è stata deludente, con i successi che si misurano in ettari di terreno. Ma ora, poco prima. 🔗 Leggi su Ilmessaggero.it

© Ilmessaggero.it - Pokrovsk, russi cacciati dal palazzo del consiglio: blitz della squadra d'assalto «Skelya», issata bandiera ucraina

