Pokrovsk e Kupyansk battaglia finale | possibile svolta per Mosca prima dell' inverno

Campi, villaggi, strade di collegamento: dalla prospettiva russa, la guerra nel 2025 è stata deludente, con i successi che si misurano in ettari di terreno. Ma ora, poco prima. 🔗 Leggi su Ilmessaggero.it © Ilmessaggero.it - Pokrovsk e Kupyansk, battaglia finale: possibile svolta per Mosca prima dell'inverno

Argomenti simili trattati di recente

Situazione a Pokrovsk e Kupjansk secondo ...Igor Girkin "Strelkov" . Forse Travaglio e Co dovrebbero leggerlo qualche volta " Pokrovsk e Kupyansk vengono falsamente ritratti dai media russi come vittorie imminenti decisive, dice Igor 'Strelkov' Girkin. Avverte - facebook.com Vai su Facebook

Putin testa il nuovo maximissile. “10mila ucraini accerchiati”. Mosca ha affermato che sono “oltre 5.500” i soldati ucraini circondati nella zona di Pokrovsk e “fino a 5.000” a Kupyansk - X Vai su X

Pokrovsk e Kupyansk, battaglia finale: possibile svolta per Mosca prima dell'inverno - Campi, villaggi, strade di collegamento: dalla prospettiva russa, la guerra nel 2025 è stata deludente, con i successi che si misurano in ettari di terreno. msn.com scrive

Ucraina, la battaglia di Pokrovsk nella fase finale: "Situazione molto critica" - Secondo intelligence Kiev "è in corso un'operazione speciale" Resta molto critica la situazione a Pokrovsk, lo snodo logistico- Scrive msn.com

Perché la battaglia di Pokrovsk è così importante nella guerra fra Ucraina e Russia - La ‘Porta del Donetsk’, roccaforte strategica nel mirino dei russi, è al centro dell’ormai consueto balletto di voci e smentite. Come scrive quotidiano.net