Podismo il trofeo ' Città di Ferrara' si fa in tre | in programma corse in tutta la provincia

Tripla corsa. Si svolgerà in tre tappe - tra Sant'Egidio, Bondeno e parco urbano di Ferrara - il 62esimo trofeo ‘Città di Ferrara’ di corsa campestre in programma nelle domeniche 9, 16 novembre e 14 dicembre. Tante le novità, infatti, quest'anno diventa campionato provinciale di corsa campestre. 🔗 Leggi su Ferraratoday.it

Contenuti che potrebbero interessarti

Irakoze (Milone Siracusa) e Cernigliaro (Pol. Bagheria) trionfano al 12° Trofeo del Mare di Bagheria, penultima tappa del Grand Prix regionale di corsa. #SportWebSicilia #podismo #trofeodelmare #atleticaleggera - facebook.com Vai su Facebook

Trofeo "Città di Ferrara" di corsa campestre, con tappe a Sant'Egidio, Bondeno e Parco Urbano - Si svolgerà in tre tappe tra Sant'Egidio, Bondeno e Parco Urbano di Ferrara, il 62mo trofeo "Città di Ferrara" di corsa campestre in programma nelle domeniche 9, 16 novembre e 14 dicembre 2025. Segnala cronacacomune.it

Podismo. Trofeo ’Otto Comuni’, terza tappa a Mezzogoro - Oggi prosegue la storica manifestazione podistica a tappe, organizzata da Uisp comitato di... Come scrive ilrestodelcarlino.it