U na giornata di festa trasformata in sconcerto. Durante un evento a Città del Messico, la presidente Claudia Sheinbaum è stata vittima di un episodio di molestia che ha scosso l'intero Paese. Mentre salutava i cittadini, un uomo si è avvicinato alle sue spalle e ha tentato un contatto fisico inappropriato. Il video dell'accaduto, diventato rapidamente virale sui social, ha aperto un acceso dibattito sulla sicurezza presidenziale e, più in generale, sulla violenza di genere ancora diffusa nello spazio pubblico messicano. Molestie sulle donne: come difendersi. guarda le foto La molestia alla presidente del Messico Claudia Sheinbaum.

Pochi istanti che hanno sconvolto il Paese: un uomo si è avvicinato alla presidente senza che nessuno facesse nulla per fermarlo