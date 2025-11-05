Pnrr l’indagine a meno di un anno dalla scadenza | Assegnati l’85% dei fondi ma speso solo il 30%

L’analisi di ReportAziende.it: “Italia a due velocità, oltre il 60% dei fondi alle imprese del Nord, il 25% al Centro e solo il 15% al Sud, che cresce solo sulla formazione del personale” . Milano, 5 novembre 2025. A meno di un anno dalla scadenza del Pnrr, l’85% dei fondi (164,8 miliardi di euro) destinati all’Italia risulta assegnato, ma solo il 30,1% (58,6 miliardi) è stato effettivamente speso. Restano oltre 135 miliardi da erogare entro agosto 2026, un traguardo che richiede un ritmo di spesa quasi triplo rispetto al 2024. Lo evidenzia il nuovo studio di ReportAziende.it, basato sui dati della Corte dei Conti aggiornati al 30 settembre 2024 e proiettati sull’orizzonte 2025–2026. 🔗 Leggi su Puntomagazine.it