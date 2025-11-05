pneumologia un corso itinerante destinato alla formazione dei giovani medici

Arezzo, 5 novembre 2025 – Un corso itinerante per giovani medici promosso dalla Sezione Toscana dell'Associazione Pneumologi Ospedalieri (AIPO). La seconda tappa del corso si è svolto ad Arezzo, nella biblioteca dell’ospedale San Donato. Al centro della giornata le tematiche legate all’insufficienza respiratoria e al ruolo svolto dallUTIP, l’Unità di terapia intensiva pneumologica, che ha visto la partecipazione in qualità di relatori di alcuni giovani medici del reparto di Pneumologia del San Donato, diretto dal dr. Raffaele Scala, e la presenza della presidente della sezione regionale AIPO, Filomena Marrelli Direttrice reparto Pneumologia dell’ospedale di Livorno. 🔗 Leggi su Lanazione.it

