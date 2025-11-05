Plenitude l' energia che non si misura in kilowatt ma in persone

C’è un’energia che non si misura in kilowatt ma in persone. È quella che fa pulsare Plenitude, la società controllata da Eni che ha scelto di mettere la sostenibilità - ambientale e umana - al centro del proprio modello di impresa. «Le persone sono il cuore della nostra organizzazione», afferma Paola Osto, Head of Sustainability and D&I di Plenitude, sintetizzando lo spirito di una realtà che ha fatto della sostenibilità e dell’inclusione una parte integrante della propria identità. Plenitude oggi è uno dei protagonisti della transizione energetica, grazie a un modello di business che integra la produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili, la vendita di energia e di soluzioni energetiche a 10 milioni di clienti tra famiglie e imprese, e una rete di circa 22 mila punti di ricarica per veicoli elettrici. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

