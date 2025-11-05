Plenitude l' energia che non si misura in kilowatt ma in persone
C’è un’energia che non si misura in kilowatt ma in persone. È quella che fa pulsare Plenitude, la società controllata da Eni che ha scelto di mettere la sostenibilità - ambientale e umana - al centro del proprio modello di impresa. «Le persone sono il cuore della nostra organizzazione», afferma Paola Osto, Head of Sustainability and D&I di Plenitude, sintetizzando lo spirito di una realtà che ha fatto della sostenibilità e dell’inclusione una parte integrante della propria identità. Plenitude oggi è uno dei protagonisti della transizione energetica, grazie a un modello di business che integra la produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili, la vendita di energia e di soluzioni energetiche a 10 milioni di clienti tra famiglie e imprese, e una rete di circa 22 mila punti di ricarica per veicoli elettrici. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it
Dai un’occhiata anche a questi contenuti
Preparati a esplorare Futura by Plenitude! Ti aspettiamo a Lucca Comics & Games 2025, tutti i giorni al Loggiato Pretorio, per un viaggio nel pianeta virtuale dell’energia: scopri i suoi continenti su Roblox, Fortnite e ora anche Rec Room , da vivere in realtà vi - facebook.com Vai su Facebook
Plenitude, l'energia della musica - Dopo il successo delle partnership con il Festival di Sanremo e con Eurovision continua la sinergia di Plenitude, società controllata da Eni, con la musica dal vivo. Come scrive ilmessaggero.it
Plenitude acquisisce Plt Energia e si rafforza in Spagna e Italia - Secondo quanto riferito da Mf Milano Finanza il 17 novembre scorso, l’offerta messa sul piatto da Plenitude dovrebbe valutare l’intero perimetro intorno a 800 milioni di euro e, come detto, ... Da milanofinanza.it
Acea Energia passa a Plenitude per 590 milioni - L'offerta di Plenitude prevede infatti una valutazione di Acea Energia pari a 460 milioni e il riconoscimento della cassa netta, normalizzata al 31 dicembre scorso, fino a circa 128,5 milioni. Secondo ilmessaggero.it