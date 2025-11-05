Playing Memories | su RaiPlay il viaggio creativo dei giovani artisti con Marco Liorni
Un viaggio nell’arte e nella creatività delle nuove generazioni. Da mercoledì 5 novembre arriva su RaiPlay “Playing Memories”, una docu-serie in otto episodi che racconta le avventure di centoventi giovani artisti — la maggior parte provenienti dai principali istituti italiani di alta formazione. 🔗 Leggi su Today.it
