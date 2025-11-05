playing memories marco liorni racconta le storie di 120 giovani artisti che preparano e mettono in scena spettacoli ispirati alla musica italiana

“Playing Memories – Due settimane X un sogno” sbarca su RaiPlay da oggi mercoledì 5 novembre con i primi quattro episodi, dal 12 novembre gli ultimi quattro episodi.. È un viaggio innovativo che ripercorre le avventure creative di centoventi giovani artisti, perlopiù provenienti dalle più prestigiose istituzioni di alta formazione artistico-musicale d’Italia, ai quali si aggiungono ventiquattro talenti internazionali. A fare da narratore è Marco Liorni. Tra i guest delle puntate Diana Del Bufalo, Dito nella Piaga, Michele Bravi, Margherita Vicario, Dardust, Roy Paci, Mirkoeilcane e il Maestro Peppe Vessicchio. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

