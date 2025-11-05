Tempo di lettura: 2 minuti Prenderà il via domani, davanti alla Corte di assise di appello di Napoli (quinta sezione penale), il processo di secondo grado per l’omicidio di Francesco Pio Maimone, il giovane pizzaiolo freddato con un colpo di pistola agli chalet di Mergellina, a Napoli, il 20 marzo 2023, al culmine di una lite tra gruppi malavitosi rivali a cui era completamente estraneo. A sparare, secondo quanto ha stabilito il processo in primo grado, fu il baby boss Francesco Pio Valda, 21 anni, condannato all’ergastolo per questo omicidio. Con lui saranno imputati un gruppo di amici e parenti, condannati a pene meno pesanti: Alessandra Clemente (sua cugina), Salvatore Mancini, Giuseppina Niglio (sua nonna) e Pasquale Saiz. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

© Anteprima24.it - Pizzaiolo ucciso, al via processo d’appello per baby boss