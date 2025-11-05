Più spazio alla musica nelle scuole inglesi Starmer | Ed Sheeran ti abbiamo ascoltato
(Adnkronos) – La musica torna protagonista nelle scuole inglesi. Il cantautore britannico Ed Sheeran ha accolto con entusiasmo le nuove modifiche al curriculum nazionale del Regno Unito, che permetteranno a un numero maggiore di studenti di studiare materie creative come musica e arti visive. Il cantautore britannico, da tempo impegnato nella difesa dell’educazione musicale, ha . 🔗 Leggi su Periodicodaily.com
