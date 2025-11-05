Pistola altra grande prova Lo stop solo in semifinale
Ilary Pistola arriva a un passo dall’atto conclusivo in Ungheria, ma alla fine si arrende a una avversaria in gran giornata guadagnando comunque ancora punti in classifica grazie alla semifinale raggiunta. La diciassettenne di Montemarciano si arrende solo in semifinale al J200 di Szekesfehervar contro la rumena Popa. La diciassettenne marchigiana, classe 2008, allenata da Andrea Ramundo al Circolo Tennis Montemarciano, si è dovuta arrendere alla rumena Giulia Safina Popa (numero 34 ITF junior) con il punteggio di 7-6(4), 6-1, al termine di una semifinale giocata sulla terra battuta indoor. Un epilogo che non cancella l’eccellente settimana della giovane tennista, attualmente numero 164 del ranking ITF junior. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
