Pistoia | Alessandro Tomasi si dimette da sindaco e passa in Consiglio regionale

L'ufficialità è arrivata stamattina, 5 novembre 2025, durante una conferenza stampa. Alessandro Tomasi ha annunciato che si dimette da sindaco di Pistoia perche' ha scelto di entrare nel futuro Consiglio regionale della Toscana L'articolo proviene da Firenze Post. 🔗 Leggi su Firenzepost.it © Firenzepost.it - Pistoia: Alessandro Tomasi si dimette da sindaco e passa in Consiglio regionale

