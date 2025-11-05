Pisa Summer Knights 2026 | i Deep Purple aprono un’estate di grande musica
PISA – I leggendari Deep Purple tornano a far vibrare il pubblico italiano. La storica band britannica, guidata dall’inconfondibile voce di Ian Gillan, ha annunciato oggi le tappe del suo tour estivo 2026, con due date che faranno felici i fan italiani: il 16 luglio in piazza dei Cavalieri a Pisa, nell’ambito del Pisa Summer Knights, e il 17 luglio al Castello Carrarese di Este (Padova). Pisa ospiterà dunque la prima delle due esclusive date italiane e l’unica tappa prevista nel centro-sud. I biglietti saranno disponibili da giovedì 6 novembre alle ore 12:00 sui circuiti Vivaticket e Ticketone. 🔗 Leggi su Corrieretoscano.it
