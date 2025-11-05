Pirandello abstraction
PIRANDELLO ABSTRACTIONUna indagine delle opere e del pensiero di Luigi Pirandello in 6 puntateDrammaturgia e regia a cura di Vito SignorileSogni ma forse noda “I tre pensieri della Sbiobbina” e “Sogno ma forse no”Vito Signorile12 e 13 novembre ore 10 sala actorStudio Teatro AbelianoFiglida. 🔗 Leggi su Baritoday.it
