Pippo sottoposto ad un nuovo intervento | servono altre cure

Un nuovo intervento per l'amatissimo Pippo il cane di quartiere di A vellino che dopo essere stato investito la scorsa estate, sta affrontando un lungo e complicato percorso medico. A renderlo noto le volontarie avellinesi che sin dai primissimi istanti dall'accaduto, si sono messe in moto per salvare la vita di Pippo. Scrive Teresa: "il nostro amatissimo cane di quartiere, ha dovuto affrontare improvvisamente un nuovo intervento chirurgico a causa della rottura dell'impianto precedente dovuta al suo peso eccessivo. L'intervento, effettuato è stato un successo, ma per avere la conferna che sia totalmente fuori pericolo si dovranno attendere 10 giorni.

