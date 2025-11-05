Piombino guida l' auto senza aver mai conseguito la patente e rifiuta il test antidroga | denunciato

Un 40enne di origine straniera, senza fissa dimora, è stato denunciato per rifiuto di sottoporsi all’accertamento preliminare sull’assunzione di sostanze stupefacenti alla guida. L'uomo è stato fermato per un controllo in orario notturno e dal momento che è stato trovato in possesso di una modica. 🔗 Leggi su Livornotoday.it

