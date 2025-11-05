Pino Corrias | Il progetto Albania non ferma l’arrivo dei migranti anzi

In Italia si puniscono le organizzazioni che provano a salvarli, e si deportano in centri di prigionia, ma resta il Paese d'Europa dove arrivano più immigrati: 31 mila nei primi sei mesi di quest’anno. 🔗 Leggi su Vanityfair.it © Vanityfair.it - Pino Corrias: Il progetto Albania non ferma l’arrivo dei migranti, anzi

