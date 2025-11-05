Pillole di psicologia a Tarquinia un incontro sul rapporto genitori-figli

Sabato 8 novembre, alle ore 17, a Tarquinia prende avvio il primo appuntamento del ciclo “Pillole di psicologia”. Tema centrale del primo incontro è il complesso e affascinante rapporto tra genitori e figli, osservato in un'ottica sistemica e multidisciplinare.L'evento, ospitato nella Sala. 🔗 Leggi su Viterbotoday.it

Approfondisci con queste news

Per la rubrica Pillole di Psicologia ...come tutti i lunedì, ecco l'item della settimana. Oggi una misura delle abilità di ragionamento verbale: rispondete nei commenti o con le reazioni! #hogrefe #testpsicologici #pilloledipsicologia - facebook.com Vai su Facebook

“Pillole di Psicologia”, a Tarquinia un incontro sul rapporto tra genitori e figli - Sabato 8 novembre, alle 17, presso la Sala Sacchetti NewTuscia – TARQUINIA – Il complesso e affascinante rapporto tra genitori e figli, osservato in un’ottica sistemica e multidisciplinare. Lo riporta newtuscia.it

A Tarquinia al via la terza edizione di “Pillole di Psicologia” - NewTuscia – TARQUINIA – Prenderà il via l’8 novembre 2025 la terza edizione “Pillole di Psicologia”, la rassegna ideata e curata dalla psicologa e psicoterapeuta familiare Claudia Rossetti, in collabo ... Riporta newtuscia.it

“Pillole di Psicologia”, a Tarquinia ciclo di incontri per il benessere e la consapevolezza - Prenderà il via l’8 novembre la terza edizione “Pillole di Psicologia”, la rassegna ideata e curata dalla psicologa e psicoterapeuta familiare Claudia Rossetti, in collaborazione con la Società Tarqui ... Lo riporta tusciaup.com