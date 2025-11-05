Pilates reformer il segreto fitness di Chiara Biasi

Tgcom24.mediaset.it | 5 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Chiara Biasi, influencer molto seguita sui social, mostra ai suoi follower la sua passione per il pilates reformer. Nel video, girato in una palestra luminosa e curata nei dettagli, la creator esegue una serie di esercizi mirati a tonificare e migliorare postura ed elasticità. Con movimenti fluidi e grande concentrazione, Chiara alterna esercizi di forza e stretching, dimostrando come il pilates reformer possa essere una disciplina completa e armoniosa. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it

pilates reformer il segreto fitness di chiara biasi

© Tgcom24.mediaset.it - Pilates reformer, il segreto fitness di Chiara Biasi

Approfondisci con queste news

pilates reformer segreto fitnessPilates Reformer: i 5 esercizi fondamentali per chi comincia - Scopri quali sono i 5 esercizi ideali per chi comincia a fare pilates sul carrello reformer: la trainer spiega come usarlo e come eseguire questi movimenti. gazzetta.it scrive

CoreWork, il metodo che unisce fitness e pilates per un allenamento completo - CoreWork è la pratica di fit pilates che mette d'accordo gli amanti della disciplina classica e gli irriducibili della palestra. Da vogue.it

Pilates reformer: perché fa bene a tutti e mantiene in forma anche gli uomini - Ma tutto ciò che lavora sul tono muscolare ha effetto sul dimagrimento, poiché aumenta il metabolismo e contribuisce perciò a bruciare di più. Da iodonna.it

Cerca Video su questo argomento: Pilates Reformer Segreto Fitness