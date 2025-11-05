Pignetti inaugura il comitato ad Aversa | Da qui per un percorso che unisce tutta la provincia di Caserta

Tempo di lettura: < 1 minuto È in programma per venerdì 7 novembre alle ore 19:00, in via Vittorio Veneto ad Aversa, l’inaugurazione del comitato elettorale di Raffaela Pignetti, candidata al Consiglio Regionale della Campania con Fratelli d’Italia. All’evento sarà presente il candidato presidente Edmondo Cirielli insieme all’europarlamentare Alberico Gambino, i deputati Gimmi Cangiano e Marco Cerreto, e la senatrice Giovanna Petrenga, per sottolineare il forte legame e il comune impegno verso una visione di sviluppo che mette al centro il rilancio della provincia di Caserta. L’apertura del comitato rappresenta un momento di incontro e dialogo con i cittadini, nel segno di un impegno concreto per lo sviluppo, il rilancio e la valorizzazione di tutta la provincia di Caserta. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

