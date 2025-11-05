Piero Pelù parla del ritorno dei Litfiba e dello stato attuale della musica italiana

Domani, il road movie incentrato su Piero Pelù, intitolato Rumore dentro, sarà al Festival dei Popoli; il 6 novembre sarà la volta di Milano, il 7 di Roma e, poi, uscirà nelle sale di tutta Italia dal 10 al 12 novembre, distribuito da Nexo Studios. Il film, diretto da Francesco Fei, parla dell’incidente del rocker che, nell’ottobre 2022, ha subito uno shock durante una sessione di registrazione, che gli ha causato un danno permanente al nervo acustico. Racconta, però, soprattutto quello che è venuto dopo: il tour già programmato e sospeso per cause di forza maggiore, la depressione e poi, dopo mesi bui, la ripartenza attraverso la musica. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

