Pierluigi Spinelli è stato confermato segretario provinciale del Pd
TERNI Pierluigi Spinelli (foto) confermato segretario provinciale del Pd, ruolo che a questo punto lo stesso Spinelli mette "a disposizione". Casa democratica ha annunciato che la commissione nazionale di garanzia del Pd ha accolto il suo ricorso, "annullando la delibera della commissione regionale". "Gli organismi eletti col congresso sono legittimati a proseguire il percorso di definizione degli assetti dei dem ternani e Pierluigi Spinelli è il segretario provinciale del Pd di Terni" sottolineano. "È evidente - sostiene Casa Democratica - che quanto avvenuto deve porre un elemento di riflessione su come decidiamo di essere partito e di proseguire nel solco di un rinnovato impegno per un nuovo Pd. 🔗 Leggi su Lanazione.it
