Picchiata perché parla in napoletano le frattura il naso con un pugno Tornatene al tuo paese

Firenzetoday.it | 5 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Un rigurgito violento scatenato da una dizione non autoctona. Sebbene possa sembrare un racconto con tratti xenofobi di decenni addietro, questo è quanto sarebbe accaduto giovedì scorso a Lucia, che sarebbe stata aggredita con un pugno solo perché parlava al telefono in napoletano. L’episodio. 🔗 Leggi su Firenzetoday.it

Immagine generica

Contenuti che potrebbero interessarti

Ricerca: «parla in napoletano» - Napoletano, autore del fantastico “senza classificazione”, aveva all'attivo varie raccolte di racconti e aveva fondato due case editrici. Si legge su fantascienza.com

Cerca Video su questo argomento: Picchiata Perch233 Parla Napoletano