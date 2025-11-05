Picchiata da mia madre Mani al collo
Non si guardano in faccia quando la ragazza inizia il racconto. Fra lei e la madre c’è un paravento. Il pubblico ministero Rossini inizia a ’forzare’ la corazza della giovane. La donna è accusata di lesioni lievi, a seguito della denuncia della figlia. C’era stato un decreto penale di condanna, poco più di 2mila euro. Ma lei si era opposta, attraverso l’avvocato Bonucci. "Ero sola in casa, la mamma a lavoro. Il giorno prima mi aveva chiesto 100 euro, glieli detti chiedendoli indietro l’indomani". "Un’incomprensione", ripete più volte al giudice Simone Spina. Era l’agosto 2024. La madre, riferisce la giovane, non l’aveva presa bene. 🔗 Leggi su Lanazione.it
