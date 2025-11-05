Picchia e minaccia la compagna davanti alla bambina di 11 mesi

Picchia e minaccia di morte la compagna davanti alla loro bimba di 11 mesi.Un verbanese di 30 anni è finito in manette per maltrattamenti e detenzione abusiva di arma, dato che in casa aveva una pistola con matricola abrasa. È stata la madre dell'uomo a chiamare il 112 sentendo le urla del figlio. 🔗 Leggi su Novaratoday.it

Contenuti che potrebbero interessarti

Picchia e minaccia la compagna per farla smettere di fumare, per lui scatta il braccialetto elettronico - X Vai su X

Biancavilla, picchia e minaccia la madre per denaro: in manette 46enne di Paternò https://www.95047.it/biancavilla-picchia-e-minaccia-la-madre-per-denaro-in-manette-46enne-di-paterno/ - facebook.com Vai su Facebook

“Picchia e minaccia la compagna”, empedoclino condannato a 4 anni di carcere - L’empedoclino avrebbe in più occasioni picchiato e minacciato di morte la compagna anche in presenza dei figli minorenni ... Riporta grandangoloagrigento.it

Picchia la compagna e la minaccia con un coltello per non farle chiedere aiuto: arrestato - Gli agenti della Questura di Cremona hanno arrestato un uomo in flagranza per maltrattamenti, lesioni aggravate e violazione di domicilio ... Lo riporta fanpage.it

Vibo, picchia e minaccia la compagna davanti ai figli: arrestato per violenza sessuale e maltrattamenti in famiglia - Secondo le indagini la donna avrebbe subito abusi di ogni tipo, oltre a essere costretta a consegnare al convivente tutto ciò che guadagnava. Secondo ilvibonese.it