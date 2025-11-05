Piazzano al A2 pareggia Lecce ed è seconda in classifica

Prestazione tutta da incorniciare quella esibita dal Piazzano-Ebano che riesce strappare un pareggio, 3 a 3, in Puglia all’OutLine Lecce nel campionato di serie A2. Nella città salentina, per i ragazzi del duo Gelao-Camposeo, arrivati con una formazione tutta italiana vista l’assenza dello. 🔗 Leggi su Today.it

