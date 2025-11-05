Piantiamo gli Agroboschi Un’idea innovativa per stimolare le biodiversità

Sabato 15 novembre, alle 11.30 presso il Podere Isabella a Monticchiello, l’associazione Val d’Orcia Viva presenterà l’evento “Piantiamo gli Agroboschi!”. Durante la giornata, l’associazione attuerà la piantumazione del suo primo prototipo di impianto agroforestale, co-progettato con l’esperta di agricoltura rigenerativa e di sistemi innovativi agroforestali Eva Eisenreich, e con l’agronomo e docente di permacultura Fabio Pinzi. All’evento saranno presenti membri della comunità locale e ricercatori dell’Università di Firenze e di Siena, che assisteranno ad una introduzione all’agroforestazione e parteciperanno alla piantumazione collettiva e a discussioni conviviali sul tema. 🔗 Leggi su Lanazione.it

