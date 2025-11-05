Sotto effetto di alcol e cocaina guidava il suv a velocità elevatissima, incurante delle richieste di rallentare da parte dei giovani passeggeri, tra cui tre ragazze minorenni, finché non ha travolto la volante a bordo della quale viaggiavano i poliziotti Aniello Scarpati e Ciro Cozzolino, uccidendo il primo e ferendo gravemente il secondo. OrA Tommaso Severino, 28 anni, si dice "disperato e costernato" per quanto accaduto nella notte del 1° novembre a Torre del Greco, in provincia di Napoli. La ricostruzione di quanto avvenuto in quei momenti drammatici è contenuta nell'ordinanza con la quale il gip di Torre Annunziata Riccardo Sena ha convalidato l'arresto, confermando la misura della custodia cautelare in carcere per il 28enne al quale sono contestati i reati di omicidio stradale, lesioni personali stradali e omissione di soccorso aggravata. 🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - Piantedosi ai funerali dell'agente ucciso, 28enne guidava sotto effetto di alcol e cocaina