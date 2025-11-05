Piano pandemico fermo al 2006? Sarebbe una bastonata al governo | così cambiò il rapporto Oms di Zambon
Dopo sei anni di inchieste giornalistiche e giudiziarie, la commissione d’inchiesta Covid — che le opposizioni non solo non volevano, ma hanno osteggiato in tutti i modi — sta facendo emergere dettagli inquietanti sui primi mesi della pandemia. Il Giornale è entrato in possesso, in esclusiva, della timeline depositata da Ranieri Guerra durante la sua audizione presso la commissione d’inchiesta Covid dello scorso luglio. Un documento che, se confermato, dimostrerebbe al di là di ogni ragionevole dubbio non solo che la farraginosa risposta dell’Italia alla pandemia fu condizionata dal mancato aggiornamento del piano pandemico, ma anche dalla profonda consapevolezza politica della vicenda e da un Oms che si sentiva sotto ricatto del governo italiano. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it
