Piano Casa l’idea dell’intervento in Legge di bilancio | Salvini vuole intervenire su risorse e strumenti
Un inatteso colpo di scena sul “ Piano Casa ” rivolto alle coppie giovani: potrebbe rientrare nella legge di Bilancio. È quanto emerso dopo il question time di oggi, 5 novembre, alla Camera dei deputati. Perché il ministro Luca Ciriani, in vece del ministro delle Infrastrutture Matteo Salvini, rispondendo a un’interrogazione del Movimento 5 Stelle sull’emergenza abitativa, ha lasciato intendere che il governo starebbe lavorando proprio in questa direzione. «Nel corso dell’esame parlamentare della legge di Bilancio – ha spiegato – è intenzione del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti intervenire con una proposta emendativa per rafforzare il Piano Casa, sia in termini economici, aumentando le risorse, sia negli strumenti attuativi, per renderlo ancora più efficace». 🔗 Leggi su Open.online
Approfondisci con queste news
Nella legge di Bilancio 2026 non ci sono risorse per il Piano casa, per far fronte nell’immediato alla crisi abitativa. Non c’è traccia di un rifinanziamento del vecchio Fondo affitti o del Fondo morosità incolpevole, su cui sono stati stanziati l’anno scorso appena 3 - facebook.com Vai su Facebook
#Juorno #Napoli, 8mila #sfratti in attesa, il piano casa del #governo promette una svolta per il #mercatoimmobiliare - X Vai su X
Milano, il piano casa debutta a Gorla: i primi 33 appartamenti low cost con verde, negozi e servizi. Conte: «Creiamo una città vivibile» - Il Piano casa, cioè la risposta del Comune alla fame di abitazioni accessibili, parte da 33 appartamenti in zona Gorla. Scrive milano.corriere.it
Piano Casa di Milano, a fine mese il bando per la prima area - Nell'ambito del Piano Straordinario Casa del Comune di Milano da 10mila appartamenti per il ceto medio, sono arrivate le prime manifestazioni d'interesse, in particolare sull'area di via Demostene 10 ... Riporta ansa.it
Milano, Piano casa senza operatori: «I conti non stanno in piedi» - Il Piano Casa di Milano, che prevede 10mila case in housing sociale da realizzare in un decennio, non ha ottenuto risposte dal mercato, né da parte dei grandi gruppi di ... Segnala ilsole24ore.com