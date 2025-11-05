Piano Casa l’idea dell’intervento in Legge di bilancio | Salvini vuole intervenire su risorse e strumenti

Un inatteso colpo di scena sul “ Piano Casa ” rivolto alle coppie giovani: potrebbe rientrare nella legge di Bilancio. È quanto emerso dopo il question time di oggi, 5 novembre, alla Camera dei deputati. Perché il ministro Luca Ciriani, in vece del ministro delle Infrastrutture Matteo Salvini, rispondendo a un’interrogazione del Movimento 5 Stelle sull’emergenza abitativa, ha lasciato intendere che il governo starebbe lavorando proprio in questa direzione. «Nel corso dell’esame parlamentare della legge di Bilancio – ha spiegato – è intenzione del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti intervenire con una proposta emendativa per rafforzare il Piano Casa, sia in termini economici, aumentando le risorse, sia negli strumenti attuativi, per renderlo ancora più efficace». 🔗 Leggi su Open.online