Piace la nuova Fermana di Gentilini | ora serve continuità

E’ stata una Fermana praticamente perfetta quella vista domenica scorsa al cospetto della capolista K-Sport Montecchio che, nonostante il ko, è rimasta in vetta alla classifica raggiunta proprio da quella Fermignanese che sette giorni prima aveva gelato il Recchioni. Proprio dopo quella sconfitta ci si aspettava una reazione di carattere, attenzione ed orgoglio. Questo era quanto era mancato esattamente sette giorni prima perché tecnicamente la squadra ha sempre creato le sue occasioni mancando però in molte situazioni di equilibrio in campo (troppi gol concessi) ma anche di attenzione difensiva. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Piace la nuova Fermana di Gentilini: ora serve continuità

