Pg Sava | Pensiero Piersanti Mattarella molto attuale

Iltempo.it | 5 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Palermo, 5 nov. (Adnkronos) - “La straordinaria attualità di Piersanti Mattarella mi mette i brividi. Aveva un grande pensiero politico, rigoroso e attento nel contrasto al crimine organizzato. Leggendo i suoi discorsi mi sembra di leggere gli stessi problemi che abbiamo ancora oggi, nonostante siano passati 45 anni. Aveva capito che il contrasto al crimine organizzato non si fa andando ai convegni e dicendo solo 'no' alla mafia. Lui, come politico coerente, fece un paio di interventi che hanno dato un grosso colpo all'organizzazione mafiosa”. Lo ha detto il Procuratore generale di Palermo Lia Sava intervenendo alla presentazione del catalogo sulla mostra ‘Il sogno spezzato, l'orizzonte politico e familiare di Piersanti Mattarella' (Il Palindromo'). 🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it

