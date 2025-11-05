PFM continua il tour teatrale Doppia traccia le prossime date

Dopo il successo delle date estive, parte la tranche teatrale di Doppia traccia, il nuovo tour della PFM – Premiata Forneria Marconi. PFM – Premiata Forneria Marconi ha uno stile inconfondibile che combina la potenza espressiva della musica rock, progressive e classica in un'unica entità affascinante. Ogni concerto del gruppo è unico, grazie alla profonda intesa tra i musicisti sul palco che sono in grado con maestria tecnica, rispetto, passione e freschezza, di proporre in ogni serata alcune piccole variazioni che rendono il suono sempre attuale. Il nuovo tour Doppia traccia coniuga due grandi mondi che da anni affascinano i fan della prog band italiana più famosa al mondo.

