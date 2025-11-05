Pezzo di laterizio giù da un palazzo Siena vicolo di San Pietro parzialmente chiuso
Siena, 5 novembre 2025 – Un pezzo di laterizio cade da alcuni metri di altezza nel vicolo di San Pietro. Pieno di turisti, di senesi che da sempre lo utilizzano per accedere al Corso dalla Piazza. Uno degli scorci più fotografati da chi viene a godersi il centro storico, patrimonio Unesco. Un piccolo incidente, per fortuna senza conseguenze. Il pezzo di mattone, non proprio un frammento, atterra nelle lastre senza neppure sfiorare una coppia di visitatori che scendeva verso la Piazza. Il rumore viene avvertito distintamente anche da chi lavora all’interno del locale che si affaccia nel vicolo di San Pietro. 🔗 Leggi su Lanazione.it
