Peugeot Motocycles | scooter elettriche e supermotard in scena a Eicma 2025
La casa del Leone annuncia a Milano una riorganizzazione strategica della sua struttura insieme a tre novità assolute: il compatto Pulsion Evo, l’elettrico 103 e la piccola enduro Xp6. 🔗 Leggi su Gazzetta.it
Scopri altri approfondimenti
Peugeot Motocycles. . Surprise #5: La leggenda diventa elettrica Scoprite il nuovissimo Peugeot 103 Elettrico Design iconico. Produzione francese. Silenzioso, agile e pronto per la vita urbana. La libertà reinventata per oggi. Scopri di più: https://www.peu - facebook.com Vai su Facebook
Peugeot: con lo scooter Pulsion Evo il Leone entra nel segmento GT EICMA - Peugeot Motocycles mette in vetrina il nuovo Pulsion Evo uno scooter che apre a Peugeot le porte del segmento GT compatto. Da motori.ilmessaggero.it
e-Streetzone, lo scooter elettrico di Peugeot che vuole cambiare le regole - ROMA – La transizione verso la mobilità elettrica si sta gradualmente estendendo anche al settore motociclistico, dopo aver coinvolto il comparto automotive. Scrive repubblica.it
Peugeot 103 elettrica: il ritorno di un’icona in chiave moderna - Peugeot Motocycles presenta il nuovo Peugeot 103 Elettrico con chassis in alluminio, batteria estraibile, autonomia fino a 65 km. Scrive msn.com