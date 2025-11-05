Peugeot Motocycles | scooter elettriche e supermotard in scena a Eicma 2025

Gazzetta.it | 5 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

La casa del Leone annuncia a Milano una riorganizzazione strategica della sua struttura insieme a tre novità assolute: il compatto Pulsion Evo, l’elettrico 103 e la piccola enduro Xp6. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

peugeot motocycles scooter elettriche e supermotard in scena a eicma 2025

© Gazzetta.it - Peugeot Motocycles: scooter, elettriche e supermotard in scena a Eicma 2025

