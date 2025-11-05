Peste suina la situazione è critica | Sia trattata da emergenza nazionale

Mulazzo, 5 novembre 2025 – La situazione della peste suina resta critica: tutti i comuni della Provincia sono stati inseriti in zona di restrizione II a rischio elevato, perché sono stati riscontrati casi nei cinghiali selvatici. "Ciò ha comportato mesi di forti limitazioni, in particolare per le attività venatorie e per gli allevamenti - spiega il sindaco di Mulazzo, Claudio Novoa - Abbiamo subito pesanti conseguenze: danni alle coltivazioni, incursioni nei borghi, ribaltamento dei rifiuti e numerosi incidenti lungo le strade. Non sono mancati raid all’interno dei centri abitati, con un diffuso senso di insicurezza tra cittadini e turisti. 🔗 Leggi su Lanazione.it

