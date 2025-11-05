Peste suina la situazione è critica | Sia trattata da emergenza nazionale
Mulazzo, 5 novembre 2025 – La situazione della peste suina resta critica: tutti i comuni della Provincia sono stati inseriti in zona di restrizione II a rischio elevato, perché sono stati riscontrati casi nei cinghiali selvatici. "Ciò ha comportato mesi di forti limitazioni, in particolare per le attività venatorie e per gli allevamenti - spiega il sindaco di Mulazzo, Claudio Novoa - Abbiamo subito pesanti conseguenze: danni alle coltivazioni, incursioni nei borghi, ribaltamento dei rifiuti e numerosi incidenti lungo le strade. Non sono mancati raid all’interno dei centri abitati, con un diffuso senso di insicurezza tra cittadini e turisti. 🔗 Leggi su Lanazione.it
Leggi anche questi approfondimenti
MISURE URGENTI CONTRO LA PESTE SUINA AFRICANA: GLI INCENTIVI PER GLI INTERVENTI DI BIOSICUREZZA IN BASILICATA ? Il Ministero dell’Agricoltura, della Sovranità alimentare e delle Foreste ha adottato, con Decreto del 5 dicembre 2024, le “ - facebook.com Vai su Facebook
Peste suina, in Toscana aumentano i comuni nelle zone di restrizione. Coldiretti in mobilitazione - X Vai su X
Peste suina, la situazione è critica: “Sia trattata da emergenza nazionale” - Mulazzo, 5 novembre 2025 – La situazione della peste suina resta critica: tutti i comuni della Provincia sono stati inseriti in zona di restrizione II a rischio elevato, perché sono stati riscontrati ... lanazione.it scrive
Peste suina, 43 comuni in zona di restrizione - TOSCANA: Interessati 25 comuni in provincia di Lucca, tutti i 17 comuni della provincia di Massa Carrara ed Abetone Cutigliano in provincia di Pistoia ... Si legge su toscanamedianews.it
Peste suina, Fdi insiste: «L’apparato regionale è immobile» - Tagliaferri e Maloberti (FdI): «Bonini dimentica che le zone più a rischio sono ancora ferme. Lo riporta ilpiacenza.it