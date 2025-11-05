Peste suina la situazione è critica | Sia trattata da emergenza nazionale

Lanazione.it | 5 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Mulazzo, 5 novembre 2025 – La situazione della peste suina resta critica: tutti i comuni della Provincia sono stati inseriti in zona di restrizione II a rischio elevato, perché sono stati riscontrati casi nei cinghiali selvatici. "Ciò ha comportato mesi di forti limitazioni, in particolare per le attività venatorie e per gli allevamenti - spiega il sindaco di Mulazzo, Claudio Novoa - Abbiamo subito pesanti conseguenze: danni alle coltivazioni, incursioni nei borghi, ribaltamento dei rifiuti e numerosi incidenti lungo le strade. Non sono mancati raid all’interno dei centri abitati, con un diffuso senso di insicurezza tra cittadini e turisti. 🔗 Leggi su Lanazione.it

peste suina la situazione 232 critica sia trattata da emergenza nazionale

© Lanazione.it - Peste suina, la situazione è critica: “Sia trattata da emergenza nazionale”

Leggi anche questi approfondimenti

peste suina situazione 232Peste suina, la situazione &#232; critica: “Sia trattata da emergenza nazionale” - Mulazzo, 5 novembre 2025 – La situazione della peste suina resta critica: tutti i comuni della Provincia sono stati inseriti in zona di restrizione II a rischio elevato, perché sono stati riscontrati ... lanazione.it scrive

peste suina situazione 232Peste suina, 43 comuni in zona di restrizione - TOSCANA: Interessati 25 comuni in provincia di Lucca, tutti i 17 comuni della provincia di Massa Carrara ed Abetone Cutigliano in provincia di Pistoia ... Si legge su toscanamedianews.it

peste suina situazione 232Peste suina, Fdi insiste: «L’apparato regionale &#232; immobile» - Tagliaferri e Maloberti (FdI): «Bonini dimentica che le zone più a rischio sono ancora ferme. Lo riporta ilpiacenza.it

Cerca Video su questo argomento: Peste Suina Situazione 232