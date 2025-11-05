pescivendolo ucciso prima di natale 2021 chiesti 4 ergastoli

Tempo di lettura: < 1 minuto La Procura di Torre Annunziata, con i pm Andreana Ambrosino e Giuliana Moccia, ha chiesto l’ergastolo per i quattro rapinatori imputati accusati davanti alla Corte di Assise di Napoli dell’omicidio del pescivendolo Antonio Morione, ucciso con un colpo di pistola alla testa poco prima di Natale 2021, precisamente la sera del 23 dicembre 2021, a Boscoreale, in provincia di Napoli, durante una rapina. Gli imputati sono Giuseppe Vangone, Luigi Di Napoli, Francesco Acunzo e Angelo Palumbo che quella tragica sera rapinarono la pescheria di Morione dopo avere preso di mira quella del fratello della vittima. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

