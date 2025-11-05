Perugia travolta mentre attraversa la strada | muore anziana

È morta nella notte tra il 4 e il 5 novembre la donna di 83 anni travolta da un automobilista a San Sisto nella tarda mattinata di ieri. L'anziana era stata investita in via Dottori, all'altezza dell'incrocio con via Trancanelli, non lontano dal Santa Maria della Misericordia. Immediati i. 🔗 Leggi su Perugiatoday.it

