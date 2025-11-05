Persona investita sui binari sulla Linea Venezia &#8211; Bologna treni fermi e ritardi fino 120 minuti

A causa dell'investimento di una persona sui binari all'altezza della stazione di Terme Euganee, in provincia di Padova, l'intera tratta Venezia - Bologna è stata chiusa per alcune ore con inevitabili ripercussioni sulla circolazione dei treni. Coinvolti sia treni regionali, sia Intercity sia treni alta velocità Freccia Rossa. 🔗 Leggi su Fanpage.it

