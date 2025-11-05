Persona investita sui binari sulla Linea Venezia – Bologna treni fermi e ritardi fino 120 minuti
A causa dell'investimento di una persona sui binari all'altezza della stazione di Terme Euganee, in provincia di Padova, l'intera tratta Venezia - Bologna è stata chiusa per alcune ore con inevitabili ripercussioni sulla circolazione dei treni. Coinvolti sia treni regionali, sia Intercity sia treni alta velocità Freccia Rossa. 🔗 Leggi su Fanpage.it
Approfondisci con queste news
Dramma sui binari, persona investita da un treno: traffico in tilt - IN AGGIORNAMENTO - X Vai su X
Investita persona a Forte dei Marmi durante la notte in via Duilio da un'automobilista risultato positivo all'alcool test. Questa notte, poco dopo le 3.00 una persona è stata investita da un'automobile. Il 118 ha contattato la Polizia di Stato che ha inviato in loco un - facebook.com Vai su Facebook
Persona investita sui binari sulla Linea Venezia – Bologna, treni fermi e ritardi fino 120 minuti - A causa dell'investimento di una persona sui binari all'altezza della stazione di Terme Euganee, in provincia di Padova, l'intera tratta Venezia - fanpage.it scrive
Tragedia sui binari: persona investita da un treno, circolazione sospesa lungo la linea Adriatica - Intorno alle 16 di oggi, 25 ottobre, una persona è stata investita e uccisa da un treno in corsa, ... Come scrive lanuovariviera.it
Investito dal treno: non si esclude il gesto estremo - Come comunica Trenitalia c'è stato l'investimento di una persona all'altezza della stazione di Colonna. ciociariaoggi.it scrive