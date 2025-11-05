Percorsi abilitanti e corsi sostegno INDIRE ecco le ultime novità QUESTION TIME con Cannas LIVE Mercoledì 5 novembre alle 15 | 00

Il panorama della formazione dei docenti si arricchisce di opportunità con i nuovi percorsi INDIRE sostegno e le ultime disposizioni sui percorsi abilitanti da 60, 36 e 30 CFU. Dalla disciplina normativa emergono novità di rilievo che investono sia l’accesso ai corsi sia il percorso per il conseguimento del titolo abilitante, con ricadute significative su costi, tempistiche e compatibilità tra differenti programmi formativi attivi nello stesso anno accademico. L'articolo . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

Altri contenuti sullo stesso argomento

I percorsi abilitanti 2025/26 attivano i 36 CFU. Ecco la guida completa ai requisiti di accesso e alle differenze con i 60 e 30 CFU. #Guide #Formazione - facebook.com Vai su Facebook

Percorsi abilitanti 2025/26: chi dovrà iscriversi ai 36 CFU? - X Vai su X

Percorsi abilitanti e corsi sostegno INDIRE, ecco le ultime novità. QUESTION TIME con Cannas. LIVE Mercoledì 5 novembre alle 15:00 - Il tema sarà al centro della puntata speciale di Question Time, il format di consulenza in onda sui canali social di Orizzonte Scuola (Facebook e YouTube). Si legge su orizzontescuola.it

Corsi Indire, vale l’anno in corso (il terzo anno su sostegno, 2025-2026) per l’accesso al percorso? - Quali sono i costi per entrare a frequentare un percorso INDIRE sostegno? Lo riporta tecnicadellascuola.it

Percorsi abilitanti e 2° ciclo Indire sostegno in arrivo – Rivedi la Diretta - Nuovi percorsi Indire sostegno, quali le novità e soprattutto quali le prospettive? Da tecnicadellascuola.it